«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем». Дебютный гол забил Анджорин

«Локомотив» стартовал в еврокубках матчем против «Марселя». Игра первого тура группового этапа Лиги Европы завершилась вничью – 1:1.

Во втором тайме полузащитник Наир Тикнизян удалился за две желтые карточки. За второй фол судья поставил пенальти – удар реализовал Дженгиз Ундер.

На 89-й минуте забил Фаустино Анджорин, который вышел на замену вместо Рифата Жемалетдинова. Это его дебютный гол за «Локомотив».

«Локомотив» и «Марсель» впервые сыграли друг с другом. Ответный матч пройдет 9 декабря.

«Локомотив» не побеждает в еврокубках 12 матчей подряд. Последняя победа была в Лиге чемпионов в 2019 году – над «Байером».

Во втором туре «Локомотив» сыграет против «Лацио». Игра пройдет в Риме 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Турнирная таблица групп Лиги Европы