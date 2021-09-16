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«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем». Дебютный гол забил Анджорин

2 часа назад

«Локомотив» стартовал в еврокубках матчем против «Марселя». Игра первого тура группового этапа Лиги Европы завершилась вничью – 1:1.

  • Во втором тайме полузащитник Наир Тикнизян удалился за две желтые карточки. За второй фол судья поставил пенальти – удар реализовал Дженгиз Ундер.
  • На 89-й минуте забил Фаустино Анджорин, который вышел на замену вместо Рифата Жемалетдинова. Это его дебютный гол за «Локомотив».
  • «Локомотив» и «Марсель» впервые сыграли друг с другом. Ответный матч пройдет 9 декабря.
  • «Локомотив» не побеждает в еврокубках 12 матчей подряд. Последняя победа была в Лиге чемпионов в 2019 году – над «Байером».

Во втором туре «Локомотив» сыграет против «Лацио». Игра пройдет в Риме 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Турнирная таблица групп Лиги Европы

Матч завершен
Локомотив
Москва
Анджорин 89
1:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Ундер 59
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Источник:
Гол.ру
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