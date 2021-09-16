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Transfermarkt составил сборную самых дорогих игроков Лиги Европы. 7 из 11 – соперники «Спартака»
час назад
Общая стоимость символической сборной самых дорогих футболистов Лиги Европы сезона-2021/22 составляет 561 миллион евро.
Самая высокая стоимость – у Сергея Милинковича-Савича («Лацио»), Деклана Райса («Вест Хэм») и Микеля Оярсабаля («Реал Сосьедад»). Каждый оценивается в 70 миллионов.
- Самый дорогой игрок «Спартака» – Квинси Промес. Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов. Весь состав стоит 125,5 миллиона.
- «Спартак» играет в группе с 🇮🇹 «Наполи», 🏴 «Лестером» и 🇵🇱 «Легией». В первом туре он проиграл «Легии» (0:1), во втором – сыграет против «Наполи» (30 сентября).
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