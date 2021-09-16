Transfermarkt составил сборную самых дорогих игроков Лиги Европы. 7 из 11 – соперники «Спартака»

Общая стоимость символической сборной самых дорогих футболистов Лиги Европы сезона-2021/22 составляет 561 миллион евро.

Самая высокая стоимость – у Сергея Милинковича-Савича («Лацио»), Деклана Райса («Вест Хэм») и Микеля Оярсабаля («Реал Сосьедад»). Каждый оценивается в 70 миллионов.