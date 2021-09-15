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#Лига чемпионов #Реал #Интер

«Интер» проиграл «Реалу». Единственный гол забит на 89-й минуте

вчера, 23:52
Матч завершен
Интер
Милан
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Родриго 89
  • «Интер» и «Реал» сыграли в матче первого тура Лиги чемпионов.
  • Единственный гол забит вышедшим на замену Родриго.  Он появился на поле на 65-й минуте, а на 89-й забил.
  • «Реал» больше владел мячом (54% против 46%), но реже бил по воротам (12 против 18) и реже попадал в створ (2 против 5).

«Интер» не выходил в плей-офф Лиги чемпионов с 2015 года. Тогда он вылетел в 1/8 финала и после этого участвовал только в плей-офф Лиги Европы.

«Реал» в прошлом сезоне дошел до полуфинала. В последний раз он побеждал в Лиги чемпионов в 2018 году.

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Источник:
Гол.ру
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