«Интер» проиграл «Реалу». Единственный гол забит на 89-й минуте

«Интер» и «Реал» сыграли в матче первого тура Лиги чемпионов.

Единственный гол забит вышедшим на замену Родриго. Он появился на поле на 65-й минуте, а на 89-й забил.

«Реал» больше владел мячом (54% против 46%), но реже бил по воротам (12 против 18) и реже попадал в створ (2 против 5).

«Интер» не выходил в плей-офф Лиги чемпионов с 2015 года. Тогда он вылетел в 1/8 финала и после этого участвовал только в плей-офф Лиги Европы.

«Реал» в прошлом сезоне дошел до полуфинала. В последний раз он побеждал в Лиги чемпионов в 2018 году.