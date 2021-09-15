Лига чемпионов
Милан
Ливерпуль
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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Милан

«Ливерпуль» обыграл «Милан» в Лиге чемпионов. Они сыграли в еврокубках впервые с финала ЛЧ 2007 года

вчера, 23:52
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Томори 9
Салах 49
Хендерсон 69
3:2
Матч завершен
Милан
Милан
Ребич 42
Диас 44
  • «Ливерпуль» и «Милан» сыграли в первом туре Лиги чемпионов. «Милан» пропустил первым, но потом отыгрался и в конце первого тайма вышел вперед, забив дважды за две минуты.
  • Мохаммед Салах при счете 1:0 не реализовал пенальти, но во втором тайме забил за «Ливерпуль» с игры.

«Ливерпуль» и «Милан» дважды в истории еврокубков играли друг с другом. Оба раза это были финалы Лиги чемпионов: 2005 года (победа «Ливерпуля») и 2007 года (победа «Милана»).

Для «Милана» это первый матч Лиги чемпионов с 2014 года. С тех пор он не квалифицировался в турнир и участвовал только в Лиге Европы. После еврокубковый трофей был Лигой чемпионов-2007.

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Источник:
Гол.ру
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