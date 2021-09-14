Лига Европы: прогноз на матч «Спартак» – «Легия», 15 сентября 2021 года

«Спартак» сыграет с «Легией» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет в Москве. Он состоится 15 сентября и начнется в 17:30 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Спартака» – 1,909

Ничья – 3,82

Победа «Легии» – 4,2

Меньше трех голов в игре – 1,96

Три и больше гола в игре – 1,94

«Спартак» и «Легия» играли между собой четыре раза. В 1995 году «Спартак» выиграл дважды на групповом этапе Лиги чемпионов (2:1 и 1:0) – том самом, когда одержал шесть побед в группе. В 2011-м «Легия» не пустила «Спартак» в группу ЛЕ, сыграв 2:2 дома и победив 3:2 в гостях.

«Спартак» сыграл семь туров в РПЛ – три победы, ничья, три поражения. «Легия» также тяжело стартовала в своем чемпионате – две победы и три поражения в пяти матчах.

Лига Европы: во сколько начало матча «Спартак» – «Легия», 15 сентября 2021 года

Лига Европы: где смотреть матч «Спартак» – «Легия», 15 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция