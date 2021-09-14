Лига Европы: где смотреть матч «Спартак» – «Легия», 15 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Кроме «Спартака» и «Легии» в группе играют «Наполи» и «Лестер», их игра состоится 16 сентября. Матч «Спартак» – «Легия» – первый среди всех команд группового этапа ЛЕ.

«Спартак» и «Легия» в своей истории пересекались в двух турнирах. В 1995 году «Спартак» победил польский клуб 2:1 и 1:0 на групповом этапе Лиги чемпионов – том самом, когда одержал шесть побед в группе. В 2011-м «Легия» не пустила «Спартак» в группу ЛЕ, сыграв 2:2 дома и победив 3:2 в гостях.

Лига Европы: прогноз на матч «Спартак» – «Легия», 15 сентября 2021 года

Лига Европы: во сколько начало матча «Спартак» – «Легия», 15 сентября 2021 года