Лига Европы: во сколько начало матча «Спартак» – «Легия», 15 сентября 2021 года

Матч «Спартак» – «Легия» будет первым среди всех команд группового этапа Лиги Европы. Он пройдет в среду, 15 сентября.

Время начала довольно раннее для матча такого уровня – 17:30 по Москве.

Днем позже «Лестер» примет «Наполи» в другом матче группы. Во втором туре 30 сентября «Легия» сыграет дома с «Лестером», а «Наполи» примет «Спартак».

Кроме «Спартака» Россию в ЛЕ представляет «Локомотив». Его домашний матч с «Марселем» состоится 16 сентября (в 19:45).

Лига Европы: где смотреть матч «Спартак» – «Легия», 15 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига Европы: прогноз на матч «Спартак» – «Легия», 15 сентября 2021 года