«Славия» в десяти матчах подряд не пропустила до 90-й минуты. Даже от «Интера»

Десять игр, два пропущенных мяча в добавленное время, 16 забитых голов. «Славия» напоминает какой-то топ-клуб, но она буднично играет в чемпионате Чехии, проходила в группу ЛЧ через раунд плей-офф, а теперь скатала гостевую ничью с «Интером». В этом матче команда не уступила по статистике и вела в счете до заключительных секунд.