РПЛ
ЦСКА
Арсенал Тула
«Арсенал» не побеждает в РПЛ 4 матча подряд. Сейчас – ничья с ЦСКА
7 часов назад
ЦСКА приехал на выезд к «Арсеналу» и сыграл вничью – 2:2. Так развивался матч:
- Это первая ничья между клубами в РПЛ. Еще одна была в товарищеском матче.
- И у ЦСКА, и у «Арсенала» по голу забили нападающий и защитник.
- Это первая ничья «Арсенала» под руководством Миодрага Божовича.
В 8-м туре ЦСКА ждет московское дерби против «Спартака» (20 сентября). «Арсенал» сыграет на выезде против «Нижнего Новгорода» (19 сентября).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые