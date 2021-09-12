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#РПЛ #ЦСКА #Арсенал Тула

«Арсенал» не побеждает в РПЛ 4 матча подряд. Сейчас – ничья с ЦСКА

7 часов назад

ЦСКА приехал на выезд к «Арсеналу» и сыграл вничью – 2:2. Так развивался матч:

Матч завершен
Арсенал
Тула
Марков 18
Новосельцев 66
2:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дивеев 5
Чалов 74
  • Это первая ничья между клубами в РПЛ. Еще одна была в товарищеском матче.
  • И у ЦСКА, и у «Арсенала» по голу забили нападающий и защитник.
  • Это первая ничья «Арсенала» под руководством Миодрага Божовича.

В 8-м туре ЦСКА ждет московское дерби против «Спартака» (20 сентября). «Арсенал» сыграет на выезде против «Нижнего Новгорода» (19 сентября).

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Источник:
Гол
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