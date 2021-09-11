«Зенит» победил «Ахмат». Дзюба отдал два ассиста

ФИФА разрешила «Зениту» выпустить Малкома и Клаудиньо. До 14 сентября действовал бан на их участие из-за досрочного возвращения из сборной Бразилии. Оба вышли на замену во втором тайме, Малком забил гол.

Нападающий Артем Дзюба отдал две голевые передачи. Это его третий ассист в этом сезоне РПЛ. Он ни разу не забил за семь матчей.

«Зенит» набрал 17 очков и лидирует в РПЛ. «Ахмат» идет на восьмом месте в турнирной таблице.

В восьмом туре «Зенит» сыграет против «Рубина» (20 сентября), «Ахмат» – против «Краснодара» (18 сентября).

Турнирная таблица РПЛ