РПЛ
Артем Дзюба
Зенит
Ахмат
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#РПЛ #Зенит #Артем Дзюба #Ахмат

«Зенит» победил «Ахмат». Дзюба отдал два ассиста

5 часов назад
  • ФИФА разрешила «Зениту» выпустить Малкома и Клаудиньо. До 14 сентября действовал бан на их участие из-за досрочного возвращения из сборной Бразилии. Оба вышли на замену во втором тайме, Малком забил гол.
  • Нападающий Артем Дзюба отдал две голевые передачи. Это его третий ассист в этом сезоне РПЛ. Он ни разу не забил за семь матчей.
  • «Зенит» набрал 17 очков и лидирует в РПЛ. «Ахмат» идет на восьмом месте в турнирной таблице.

В восьмом туре «Зенит» сыграет против «Рубина» (20 сентября), «Ахмат» – против «Краснодара» (18 сентября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Вендел 9
Ерохин 33
Малком 83
3:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Конате 52
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Источник:
Гол.ру
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