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#Зенит #РПЛ #Лига чемпионов #Челси #Малком #Ахмат #Клаудиньо

Малком и Клаудиньо смогут сыграть против «Ахмата» и «Челси». ФИФА прислала «Зениту» письмо с разрешением

11 часов назад

11 сентября «Зенит» получил от ФИФА разрешение на участие в ближайших матчах Малкома и Клаудиньо

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение».

Ранее ФИФА запретила игрокам выступления до 14 сентября. Из-за этого они не попадали на матч РПЛ против «Ахмата» (11 сентября) и игру Лиги чемпионов против «Челси» (14 сентября).

Решение связано с тем, что «Зенит» досрочно вернул футболистов из расположения сборной 🇧🇷 Бразилии из-за возможных коронавирусных ограничений. Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА.

  • В сентябре сборная Бразилии провела три матча отбора на ЧМ-2022. Малком и Клаудиньо их пропустили.
  • Малком и Клаудиньо выиграли золото на Олимпиаде-2020. Малком забил в финале.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Зенита»
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