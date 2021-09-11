Малком и Клаудиньо смогут сыграть против «Ахмата» и «Челси». ФИФА прислала «Зениту» письмо с разрешением

11 сентября «Зенит» получил от ФИФА разрешение на участие в ближайших матчах Малкома и Клаудиньо:

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение».

Ранее ФИФА запретила игрокам выступления до 14 сентября. Из-за этого они не попадали на матч РПЛ против «Ахмата» (11 сентября) и игру Лиги чемпионов против «Челси» (14 сентября).

Решение связано с тем, что «Зенит» досрочно вернул футболистов из расположения сборной 🇧🇷 Бразилии из-за возможных коронавирусных ограничений. Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА.