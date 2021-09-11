Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть произвольную программу у пар, 12 сентября 2021 года

12 сентября на контрольных прокатах сборной России пары представят произвольные программы. Выступления начнутся в 15:00 по московскому времени. Соревнования покажет сайт Первого канала. Следить за выступлениями можно здесь.

Контрольные прокаты сборной России проходят в Челябинске с 11 по 12 сентября. На них фигуристы представляют новые программы. Судьи не выставляют оценки, следят за соответствием правилам и вносят корректировки.

Состав участников у пар

Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон