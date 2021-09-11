фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть произвольную программу у мужчин, 12 сентября 2021 года
6 часов назад
Фигуристы сборной России 12 сентября выступят в произвольной программе на контрольных прокатах, которые проходят в Челябинске.
Начало – в 13:25 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на сайте Первого канала. Выступления можно посмотреть здесь.
11 сентября прошла короткая программа. На соревнованиях спортсмены представляют новые программы. Во время выступлений фигуристам не выставляются оценки.
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые