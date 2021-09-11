фигурное катание
Поделиться:
Комментарии:
0
#фигурное катание

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть произвольную программу у мужчин, 12 сентября 2021 года

6 часов назад

Фигуристы сборной России 12 сентября выступят в произвольной программе на контрольных прокатах, которые проходят в Челябинске. 

Начало – в 13:25 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на сайте Первого канала. Выступления можно посмотреть здесь.

11 сентября прошла короткая программа. На соревнованиях спортсмены представляют новые программы. Во время выступлений фигуристам не выставляются оценки.

Состав участников у мужчин

Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
«Я был в ней на отдыхе в Египте». Фигурист сборной России рассказывает о рубашке, в которой выступал
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#фигурное катание