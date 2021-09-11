Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть произвольную программу у мужчин, 12 сентября 2021 года

Фигуристы сборной России 12 сентября выступят в произвольной программе на контрольных прокатах, которые проходят в Челябинске.

Начало – в 13:25 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на сайте Первого канала. Выступления можно посмотреть здесь.

11 сентября прошла короткая программа. На соревнованиях спортсмены представляют новые программы. Во время выступлений фигуристам не выставляются оценки.

Состав участников у мужчин

Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон