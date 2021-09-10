Месси забил 79-й гол за Аргентину и превзошел рекорд Пеле. Он стал самым результативным южноамериканцем

Аргентина обыграла Боливию (3:0) в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Все три гола забил Лионель Месси.

После этого матча у него 79 голов в сборной. Это больше, чем у любого другого игрока сборной из Южной Америки. Предыдущий рекорд был у Пеле голов.

Месси. 153 матча, 79 голов.

Пеле. 91 матч, 77 голов.

Месси дебютировал в сборной в 2005 году, когда ему было 18 лет. Первый гол он забил в 2006 Хорватии. За 16 лет Месси не пропустил ни одного крупного турнира сборной: участвовал в шести Кубках Америки и четырех чемпионатах мира.