Украина
Евро-2020 (квалификация)
Ярослав Ракицкий
Поделиться:
Комментарии:
0
#Украина #Евро-2020 (квалификация) #Ярослав Ракицкий

Ракицкого не вызвали в сборную Украины на матчи с Португалией и Люксембургом

04 марта 2019, 22:46

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий перешел зимой из донецкого «Шахтера». За сборную Украины он выступал с 2009 года и провел в ее составе 54 матча, но сейчас не получил вызов на отборочные игры к Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга. 

В списке главного тренера украинской команды Андрея Шевченко находятся 26 футболистов. Восемь из них – легионеры. Три игрока представляют бельгийский чемпионат (Малиновский, Безус, Яремчук), еще пятеро – играют в Испании (Лунин), Германии (Коноплянка), Англии (Зинченко), Турции (Кравец) и Чехии (Яблонец). 

С Португалией Украина сыграет 22 марта, с Люксембургом – 25-го. Оба матча пройдут для нее на выезде. 

Еще по теме
Милевский ушел в «Минай». Команда основана в 2015-м и только с сезона-2018/19 имеет профессиональный статус
Украина получила техническое поражение от Швейцарии. И вылетела в дивизион B Лиги наций
Ракицкий получил вторую красную карточку за 12 матчей в сезоне РПЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Украина
#Евро-2020 (квалификация)
#Ярослав Ракицкий