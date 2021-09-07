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#Россия #Хорватия #ЧМ-2022

Россия опустилась на второе место в группе отбора на ЧМ-2022. Хорватия идет выше из-за лучшей разницы мячей

07 сентября, 23:55

🇷🇺 Россия победила 🇲🇹 Мальту в отборочном матче к ЧМ-2022. После шести туров она набрала 13 очков и опустилась на второе место в группе.

После пятого тура Россия была лидером. 13 очков набрала Хорватия, которая идет выше из-за лучшей разницы голов. У хорватов – 8:1, у россиян – 10:4.

В первом матче Россия и Хорватия сыграли вничью – 0:0. Ответная игра пройдет 14 ноября.

Россия при Валерии Карпине провела три матча: две победы и ничья. За это время команда ни разу не пропустила.

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2022

Матч завершен
Россия
Смолов 10
Бакаев 84
2:0
Матч завершен
Мальта
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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