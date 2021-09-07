Россия опустилась на второе место в группе отбора на ЧМ-2022. Хорватия идет выше из-за лучшей разницы мячей

🇷🇺 Россия победила 🇲🇹 Мальту в отборочном матче к ЧМ-2022. После шести туров она набрала 13 очков и опустилась на второе место в группе.

После пятого тура Россия была лидером. 13 очков набрала Хорватия, которая идет выше из-за лучшей разницы голов. У хорватов – 8:1, у россиян – 10:4.

В первом матче Россия и Хорватия сыграли вничью – 0:0. Ответная игра пройдет 14 ноября.

Россия при Валерии Карпине провела три матча: две победы и ничья. За это время команда ни разу не пропустила.

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2022