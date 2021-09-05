Италия
ЧМ-2022
Швейцария
Италия установила мировой рекорд – она не проигрывает 36 матчей подряд
05 сентября, 23:54
Италия в отборочном матче на ЧМ-2022 сыграла вничью со Швейцарией – 0:0. Так развивался этот матч:
Комментарии (1)
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06 сентября, 09:24
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Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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