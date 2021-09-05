Италия
ЧМ-2022
Швейцария
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#Италия #ЧМ-2022 #Швейцария

Италия установила мировой рекорд – она не проигрывает 36 матчей подряд

05 сентября, 23:54

Италия в отборочном матче на ЧМ-2022 сыграла вничью со Швейцарией – 0:0. Так развивался этот матч:

Матч завершен
Швейцария
0:0
Матч завершен
Италия

Италия продлила беспроигрышную серию до 36 матчей:

  • В последний раз Италия проигрывала в 2018 году.
  • Эта серия включает себя победу на Евро-2020.
  • Италия побила рекорд по числу матчей без поражений. До нее рекорд (35 игр без поражений) принадлежал Испании (2007-2009) и Бразилии (1993-1996).
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Источник:
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Егор Фомин
06 сентября, 09:24

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...

Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче

теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот

king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто

он, я бы его сейчас отблагодарил.

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