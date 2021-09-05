Харри Кейн
Англия
ЧМ-2022
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Кейн вышел на пятое место в списке бомбардиров сборной Англии. До лучшего результата еще 13 голов
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Факты по матчу:
- Благодаря этой победе англичане достигли серии из пяти выигрышных матчей в отборе.
- Два последних матча завершались для англичан с одинаковым счетом – 4:0.
- Харри Кейн оформил дубль и вышел на пятое место в списке бомбардиров Англии. У него 40 голов. Уэйн Руни – лидер топа, он забил 53 мяча.
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