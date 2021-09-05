Харри Кейн
Англия
ЧМ-2022
#Харри Кейн #Харри Кейн #Англия #ЧМ-2022
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Кейн вышел на пятое место в списке бомбардиров сборной Англии. До лучшего результата еще 13 голов

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В пятом туре отбора к ЧМ-2022 Англия разгромила Андорру – 4:0. Так складывалась игра:

Матч завершен
Англия
Лингард 18'
Кейн 72'
Лингард 78'
Сака 85'
4:0
Матч завершен
Андорра

Факты по матчу:

  • Благодаря этой победе англичане достигли серии из пяти выигрышных матчей в отборе.
  • Два последних матча завершались для англичан с одинаковым счетом – 4:0.
  • Харри Кейн оформил дубль и вышел на пятое место в списке бомбардиров Англии. У него 40 голов. Уэйн Руни – лидер топа, он забил 53 мяча.
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