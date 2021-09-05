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Отбор ЧМ. Европа
Англия VS Андорра
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Англия - Андорра: 05 сентября 2021 смотреть онлайн
Англия
-:-
Англия - Андорра: 05 сентября 2021 смотреть онлайн
Андорра
Отбор ЧМ. Европа, 5 тур
Отбор ЧМ. Европа,
5 тур
5 сент. 2021, 19:00 МСК
5.09.2021, 19:00 МСК
воскресенье
Cтадион Уэмбли
Уэмбли
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Предварительный состав
Англия
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Ник Поп
3
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Конор Коди
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Стоунз
Джон Стоунз
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Джеймс
Рис Джеймс
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Лингард
Джесси Лингард
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Филлипс
Калвин Филлипс
4
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
11
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Стерлинг
Рахим Стерлинг
Запасные
13
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
22
Джонстон
Сэм Джонстон
-
16
Шоу
Люк Шоу
-
14
Дайер
Эрик Дайер
-
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Магуайр
Гарри Магуайр
-
17
Триппьер
Киран Триппьер
-
15
Мингс
Тайрон Мингс
-
18
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Деклан Райс
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Фоден
Фил Фоден
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Беллингем
Джуд Беллингем
-
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Кейн
Гарри Кейн
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21
Уоткинс
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Андорра
мин
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Сервос
Жоан Сервос
1
Хосеп Гомес
Хосеп Гомес
22
Куку
Куку
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Сан Николас
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Хесус Рубио
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Валес
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Марсио Виейра
10
Алаез
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Запасные
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Эмили Гарсия
Эмили Гарсия
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-
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6
Алаведра
Альберт Алаведра
-
7
Пужоль
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-
21
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Марк Гарсия
-
11
Морено
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-
23
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9
Санчес
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-
14
Сан-Никола
Луиджи Сан-Никола
-
Прошлые матчи
28.03.2007
28 марта 2007
ср
22:00
Андорра
0 : 3
Англия
28.03.2007
28 марта 2007
ср
22:00
Андорра
0
Англия
3
02.09.2006
02 сент. 2006
сб
19:00
Англия
5 : 0
Андорра
02.09.2006
02 сент. 2006
сб
19:00
Англия
5
Андорра
0
Новости
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
1
#Диего Марадона
17 ноября 2020, 18:00
1
Самое быстрое удаление в истории футбола – за фразу «Твою мать, реф»
#Англия
01 ноября 2020, 14:59
Судья отменил матч из-за разметки. Пока его помощник покупал краску, стадион заняли бегуны
#Англия
28 октября 2020, 15:25
В Андорре тоже бывают скандалы. Чиновники выгнали капитана сборной за критику, но тренер все равно его вызовет как протест
#Ильдефонс Лима
13 октября 2020, 19:48
Ярчайшая самоизоляция – тут. Уехал на африканскую ферму, воюет с браконьерами и бегает от леопардов
#коронавирус
17 мая 2020, 22:49
#
Новости матча
Англия не проигрывает ровно год – беспроигрышная серия в семь матчей
11 октября 2020, 21:31
«Лидс» переименует трибуну стадиона в честь бывшего игрока, умершего от коронавируса
24 апреля 2020, 09:29
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
Андорра впервые в истории финишировала в группе не последней
19 ноября 2019, 15:15
Англия проиграла матч квалификации впервые за 10 лет. Прервалась 43-матчевая беспроигрышная серия
12 октября 2019, 10:24
Англия заняла третье место в Лиге Наций. Это первая медаль сборной за 50 лет
09 июня 2019, 19:12