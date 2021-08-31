Алекс Крал
Спартак
Крал перешел в «Вест Хэм» на правах аренды
вчера, 22:53
Алекс Крал покинул «Спартак» – до конца сезона он арендован «Вест Хэмом». У английского клуба есть право выкупа.
Крал провел в «Спартаке» два сезона и начал третий. Он провел за клуб 60 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола. В сезоне-2020/21 он стал серебряным призером РПЛ.
«Спартак» купил Крала за 12 миллионов евро в 2019 году. Контракт с российским клубом у него действует до лета 2024 года.
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