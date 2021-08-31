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«Спартак» анонсировал трансфер Крала в «Вест Хэм». Его арендуют на год с обязательным выкупом
31 минуту назад
«Вест Хэм» арендует Алекса Крала у «Спартака» с правом обязательного выкупа через год. Трансфер анонсировал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.
- Официально о переходе еще не объявили. Крал уже прошел медосмотр, теперь клубы согласуют документы.
- Мележиков рассказал об интересе «Аталанты» и «Сассуоло» к Кралу в межсезонье. Но в итоге он перейдет в «Вест Хэм».
- Это будет второй игрок РПЛ, перешедший в «Вест Хэм» в межсезонье. Также туда ушел Никола Влашич из ЦСКА.
Кралу 23 года, он выступал за «Спартак» с 2019 года. За это время провел 60 матчей и отдал шесть ассистов. На международном уровне играет за Чехию, сыграл за нее в четырех матчах Евро-2020.
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