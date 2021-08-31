«Спартак» анонсировал трансфер Крала в «Вест Хэм». Его арендуют на год с обязательным выкупом

«Вест Хэм» арендует Алекса Крала у «Спартака» с правом обязательного выкупа через год. Трансфер анонсировал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Официально о переходе еще не объявили. Крал уже прошел медосмотр, теперь клубы согласуют документы.

Мележиков рассказал об интересе «Аталанты» и «Сассуоло» к Кралу в межсезонье. Но в итоге он перейдет в «Вест Хэм».

Это будет второй игрок РПЛ, перешедший в «Вест Хэм» в межсезонье. Также туда ушел Никола Влашич из ЦСКА.

Кралу 23 года, он выступал за «Спартак» с 2019 года. За это время провел 60 матчей и отдал шесть ассистов. На международном уровне играет за Чехию, сыграл за нее в четырех матчах Евро-2020.