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#Алекс Крал #РПЛ #Спартак #Вест Хэм

«Спартак» анонсировал трансфер Крала в «Вест Хэм». Его арендуют на год с обязательным выкупом

31 минуту назад

«Вест Хэм» арендует Алекса Крала у «Спартака» с правом обязательного выкупа через год. Трансфер анонсировал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

  • Официально о переходе еще не объявили. Крал уже прошел медосмотр, теперь клубы согласуют документы.
  • Мележиков рассказал об интересе «Аталанты» и «Сассуоло» к Кралу в межсезонье. Но в итоге он перейдет в «Вест Хэм».
  • Это будет второй игрок РПЛ, перешедший в «Вест Хэм» в межсезонье. Также туда ушел Никола Влашич из ЦСКА.

Кралу 23 года, он выступал за «Спартак» с 2019 года. За это время провел 60 матчей и отдал шесть ассистов. На международном уровне играет за Чехию, сыграл за нее в четырех матчах Евро-2020.

Источник:
ТАСС
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