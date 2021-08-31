Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм». Он подписал пятилетний контракт

Никола Влашич спустя два года ушел из ЦСКА. Он подписал контракт с «Вест Хэмом» до 2026 года. Сумма сделки не раскрывается.

Влашич провел за ЦСКА 108 матей, забил 33 гола и отдал 21 ассист. В сезоне-2019/20 болельщики клуба признали его лучшим игроком.

«Вест Хэм» будет его вторым клубом в Англии. С 2017 по 2019 год он выступал за «Эвертон», но игроком основы не был. Он провел за это время 19 игр, забил два гола и отдал один ассист.

Влашичу 23 года. На международном уровне он представляет Хорватию. Сыграл за нее во всех матчах Евро-2020 и забил один гол.