Никола Влашич
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#Никола Влашич #АПЛ #ЦСКА #Вест Хэм

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм». Он подписал пятилетний контракт

3 часа назад

сайт «Вест Хэма»

Никола Влашич спустя два года ушел из ЦСКА. Он подписал контракт с «Вест Хэмом» до 2026 года. Сумма сделки не раскрывается.

  • Влашич провел за ЦСКА 108 матей, забил 33 гола и отдал 21 ассист. В сезоне-2019/20 болельщики клуба признали его лучшим игроком.
  • «Вест Хэм» будет его вторым клубом в Англии. С 2017 по 2019 год он выступал за «Эвертон», но игроком основы не был. Он провел за это время 19 игр, забил два гола и отдал один ассист.
  • Влашичу 23 года. На международном уровне он представляет Хорватию. Сыграл за нее во всех матчах Евро-2020 и забил один гол.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Вест Хэма»
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