Россия
ЧМ-2022
Сборная России выступит в матчах отбора ЧМ-2022 без единого капитана. Его будут выбирать перед каждой игрой
час назад
Россия после смены тренерского штаба не выбрала единого капитана. Об этом объявил бывший вице-капитан сборной Георгий Джикия:
- Решение приняли на собрании сборной. У команды будет несколько капитанов, но конкретные имена Джикия не назвал.
- «Хочется, чтобы каждый в нашей обновленной сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты».
На ЧМ-2018 и Евро-2020 капитаном был Артем Дзюба, которого после смены тренера в августе не вызвали в команду. Джикия был вице-капитаном.
Россия проведет в сентябре три матча отбора к чемпионату мира 2022 года. Это будут первые игры при новом главном тренере Валерии Карпине.
- Хорватия, дома. 3 сентября, 21:45
- Кипр, дома. 4 сентября, 19:00
- Мальта, в гостях. 7 сентября, 21:45
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