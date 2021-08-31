Сборная России выступит в матчах отбора ЧМ-2022 без единого капитана. Его будут выбирать перед каждой игрой

Россия после смены тренерского штаба не выбрала единого капитана. Об этом объявил бывший вице-капитан сборной Георгий Джикия:

Решение приняли на собрании сборной. У команды будет несколько капитанов, но конкретные имена Джикия не назвал.

«Хочется, чтобы каждый в нашей обновленной сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты».

На ЧМ-2018 и Евро-2020 капитаном был Артем Дзюба, которого после смены тренера в августе не вызвали в команду. Джикия был вице-капитаном.

Россия проведет в сентябре три матча отбора к чемпионату мира 2022 года. Это будут первые игры при новом главном тренере Валерии Карпине.