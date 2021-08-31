Россия
ЧМ-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #ЧМ-2022

Сборная России выступит в матчах отбора ЧМ-2022 без единого капитана. Его будут выбирать перед каждой игрой

час назад

Россия после смены тренерского штаба не выбрала единого капитана. Об этом объявил бывший вице-капитан сборной Георгий Джикия:

  • Решение приняли на собрании сборной. У команды будет несколько капитанов, но конкретные имена Джикия не назвал.
  • «Хочется, чтобы каждый в нашей обновленной сборной чувствовал эту ответственность. Не стоит удивляться, если в каждом матче с капитанской повязкой будут разные футболисты».

На ЧМ-2018 и Евро-2020 капитаном был Артем Дзюба, которого после смены тренера в августе не вызвали в команду. Джикия был вице-капитаном.

Россия проведет в сентябре три матча отбора к чемпионату мира 2022 года. Это будут первые игры при новом главном тренере Валерии Карпине.

  • Хорватия, дома. 3 сентября, 21:45
  • Кипр, дома. 4 сентября, 19:00
  • Мальта, в гостях. 7 сентября, 21:45
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал сборной России
Еще по теме
Карпин вызывает много (очень много!) игроков. Пока это главный тренд его работы в сборной России
Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?
Что Карпин уже сделал в сборной России: два часа общался с Дзюбой, перенес тур РПЛ, дал большое интервью Нобелю
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#ЧМ-2022