Максимилиано Кофрие
РПЛ
Спартак
«Спартак» подписал контракт с защитником Кофрие. Он проводил всю карьеру в Бельгии
19 минут назад
«Спартак» купил у «Сент-Труйдена» защитника Максимилиано Кофрие. Сумма трансфера не раскрывается, но Transfermarkt оценивает Кофрие в 850 тысяч евро.
Кофрие – защитник из Бельгии. Он может сыграть в центре защиты и на правом фланге. Ему 24 года, принадлежал «Сент-Труйдену» с сентября 2020 года.
«Спартак» станет первым иностранным клубом в карьере Кофрие. В этом сезоне он сыграл за «Сент-Труйден» пять матчей, в которых получил три карточки.
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