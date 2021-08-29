Максимилиано Кофрие
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#Максимилиано Кофрие #РПЛ #Спартак

«Спартак» подписал контракт с защитником Кофрие. Он проводил всю карьеру в Бельгии

19 минут назад

«Спартак» купил у «Сент-Труйдена» защитника Максимилиано Кофрие. Сумма трансфера не раскрывается, но Transfermarkt оценивает Кофрие в 850 тысяч евро.

Кофрие – защитник из Бельгии. Он может сыграть в центре защиты и на правом фланге. Ему 24 года, принадлежал «Сент-Труйдену» с сентября 2020 года.

«Спартак» станет первым иностранным клубом в карьере Кофрие. В этом сезоне он сыграл за «Сент-Труйден» пять матчей, в которых получил три карточки.

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Источник:
Твиттер «Спартака»
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