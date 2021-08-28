АПЛ
Рис Джеймс
Челси
Ливерпуль
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#АПЛ #Ливерпуль #Челси #Рис Джеймс

«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем». Джеймс отдал ассист и удалился

вчера, 21:25
  • В первом тайме красную карточку за игру рукой получил защитник «Челси» Рис Джеймс. Пенальти реализовал Мохамед Салах.
  • Перед этим Джеймс ассистировал Каю Хаверцу. Он отдал голевой пас и забил гол в матче прошлого тура АПЛ против «Арсенала».
  • «Челси» и «Ливерпуль» набрали по семь очков и после трех туров идут с одинаковой разницей мячей – 6:1: «Челси» – второй, «Ливерпуль» – третий.

Таким получился матч третьего тура АПЛ:

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 45
1:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 22

Турнирная таблица АПЛ

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Источник:
Гол.ру
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