АПЛ
Рис Джеймс
Челси
Ливерпуль
«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем». Джеймс отдал ассист и удалился
вчера, 21:25
- В первом тайме красную карточку за игру рукой получил защитник «Челси» Рис Джеймс. Пенальти реализовал Мохамед Салах.
- Перед этим Джеймс ассистировал Каю Хаверцу. Он отдал голевой пас и забил гол в матче прошлого тура АПЛ против «Арсенала».
- «Челси» и «Ливерпуль» набрали по семь очков и после трех туров идут с одинаковой разницей мячей – 6:1: «Челси» – второй, «Ливерпуль» – третий.
Таким получился матч третьего тура АПЛ:
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