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Новый еврокубок будет называться «Лига конференций». Там сыграют и команды из Лиги Европы
11 сентября 2019, 21:43
Ранее УЕФА объявила о создании третьего еврокубкового турнира помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы. Подписчики Bild сегодня узнали подробности по формату и названию турнира согласно источникам в немецкой прессе.
Он будет называться «Лига конференций». По-английски – Europa Conference League. Ранее в прессе он неофициально фигурировал под названием «Лига Европы 2».
Каким будет формат:
- Восемь групп по четыре команды;
- Лучшие из групп выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, сыграют с третьими командами групп Лиги Европы, чтобы попасть в 1/8 (групп в ЛЕ также будет восемь);
- Плей-офф будет разыгрываться по обычной для еврокубков схеме – с четвертьфиналами, полуфиналами и финалом;
- Финал состоится на той же неделе, что и финалы ЛЧ/ЛЕ. Он будет сыгран в среду (ЛЕ – в четверг, ЛЧ – в субботу);
- Победитель Лиги конференций напрямую выйдет в Лигу Европы на следующий сезон;
- В рамках турнира всего состоится 141 матч, они будут разбиты на 15 игровых недель, как в Лиге Европы.
Также подтверждается информация о том, что новый турнир будет запущен, начиная с сезона-2021/22.
Комментарии (1)
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26 февраля, 14:22
0
А если победитель Лиги Конференций каким-то образом станет победителем национального чемпионата, он все равно летит в ЛЕ?
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