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#РПЛ #Рубин #Химки

«Рубин» сыграл вничью с «Химками». Он не проигрывает в РПЛ восемь матчей подряд и идет в зоне еврокубков

вчера, 21:54

Это последний матч пятого тура РПЛ. Главные события:

Матч завершен
Химки
Химки
Глушаков 16
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Йевтич 30
  • В составе «Химок» единственный гол забил полузащитник Денис Глушаков. Это его второй мяч в этом сезоне.
  • «Рубин» набрал 11 очков, идет на четвертом месте и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей.

В шестом туре РПЛ «Химки» сыграют против «Нижнего Новгорода» (27 августа), «Рубин» – против «Краснодара» (27 августа).

Турнирная таблица РПЛ

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Источник:
Гол.ру
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