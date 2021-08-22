РПЛ
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Химки
«Рубин» сыграл вничью с «Химками». Он не проигрывает в РПЛ восемь матчей подряд и идет в зоне еврокубков
вчера, 21:54
Это последний матч пятого тура РПЛ. Главные события:
- В составе «Химок» единственный гол забил полузащитник Денис Глушаков. Это его второй мяч в этом сезоне.
- «Рубин» набрал 11 очков, идет на четвертом месте и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей.
В шестом туре РПЛ «Химки» сыграют против «Нижнего Новгорода» (27 августа), «Рубин» – против «Краснодара» (27 августа).
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