Химки - Рубин: 22 августа 2021 смотреть онлайн

Химки
Химки
-:-

Химки - Рубин: 22 августа 2021 смотреть онлайн

Рубин
Казань
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
22 авг. 2021, -:- МСК
22.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий

Прошлые матчи

19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1
Химки
3
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2
Рубин
0
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 19:00
Химки
3 : 0
Рубин
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 19:00
Химки
3
Рубин
0
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 19:00
Химки
0 : 1
Рубин
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 19:00
Химки
0
Рубин
1
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:30
Рубин
2 : 1
Химки
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:30
Рубин
2
Химки
1
06.07.2009 06 июля 2009 пн 18:00
Химки
2 : 3
Рубин
06.07.2009 06 июля 2009 пн 18:00
Химки
2
Рубин
3
23.08.2008 23 авг. 2008 сб 14:00
Рубин
2 : 0
Химки
23.08.2008 23 авг. 2008 сб 14:00
Рубин
2
Химки
0
12.04.2008 12 апр. 2008 сб 18:00
Химки
0 : 4
Рубин
12.04.2008 12 апр. 2008 сб 18:00
Химки
0
Рубин
4
01.08.2007 01 авг. 2007 ср 18:00
Химки
0 : 0
Рубин
01.08.2007 01 авг. 2007 ср 18:00
Химки
0
Рубин
0
31.03.2007 31 марта 2007 сб 16:00
Рубин
2 : 1
Химки
31.03.2007 31 марта 2007 сб 16:00
Рубин
2
Химки
1

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