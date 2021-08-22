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#РПЛ #Ростов #Нижний Новгород

«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» и поднялся из зоны вылета. Это первая победа при Семине

15 минут назад
  • Защитник «Ростова» Максим Осипенко на третьей минуте забил в свои ворота. Это случилось в первом матче после вызова в сборную России на осенние матчи к ЧМ-2022.
  • Победа на «Нижним Новгородом» – первая для «Ростова» в РПЛ после прихода на пост главного тренера Юрия Семина.
  • За пять туров «Ростов» набрал четыре очка и поднялся из зоны вылета. «Нижний Новгород» занимает седьмое место.

В шестом туре РПЛ «Нижний Новгород» сыграет против «Химок» (27 августа), «Ростов» – против «Урала» (27 августа).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Осипенко 3
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Хашимото 36
Комличенко 89
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Источник:
Гол.ру
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