Месси и Неймар не вошли в заявку «ПСЖ» на третий матч в лиге. Доннарумма впервые попал в список

«ПСЖ» опубликовал заявку на матч 3-го тура Лиги 1 против «Бреста». Статус некоторых топовых игроков:

✅ Джанлуиджи Доннарумма впервые попал в заявку и может дебютировать за «ПСЖ».

✅ Марко Вератти попал в заявку впервые в сезоне.

✅ Анхель Ди Мария попал в заявку впервые в сезоне.

❌ Лионель Месси все еще набирает форму.

❌ Неймар все еще набирает форму.

❌ Серхио Рамос по-прежнему восстанавливается от травмы.

«ПСЖ» не дает точных дат дебюта главного трансфера межсезонья – Лионеля Месси. Издание Le Parisien писало, что он сыграет не раньше 29 августа и пока набирает форму после отпуска.

Полная заявка выглядит так: