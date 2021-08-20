ПСЖ
Лига 1
Лионель Месси
Неймар
Джанлуиджи Доннарумма
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#ПСЖ #Лионель Месси #Неймар #Лига 1 #Джанлуиджи Доннарумма

Месси и Неймар не вошли в заявку «ПСЖ» на третий матч в лиге. Доннарумма впервые попал в список

5 часов назад

«ПСЖ» опубликовал заявку на матч 3-го тура Лиги 1 против «Бреста». Статус некоторых топовых игроков:

Джанлуиджи Доннарумма впервые попал в заявку и может дебютировать за «ПСЖ».

Марко Вератти попал в заявку впервые в сезоне.

Анхель Ди Мария попал в заявку впервые в сезоне.

Лионель Месси все еще набирает форму.

Неймар все еще набирает форму.

Серхио Рамос по-прежнему восстанавливается от травмы.

«ПСЖ» не дает точных дат дебюта главного трансфера межсезонья – Лионеля Месси. Издание Le Parisien писало, что он сыграет не раньше 29 августа и пока набирает форму после отпуска.

Полная заявка выглядит так:

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