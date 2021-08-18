Россия
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РФС объявил об уходе главного врача и генменеджера из сборной России. Они занимали должности с 2012 года

21 минуту назад

слева направо: Эдуард Безуглов, Евгений Савин, Михаил Бутовский

сайт РФС

Из медицинского и административного штаба сборной России ушли три человека:

  • Евгений Савин, генеральный менеджер. Работал в сборной с 2007 года, был генменеджером с 2012-го.
  • Эдуард Безуглов, главный врач. Работал в сборной с 2012 года.
  • Михаил Бутовский, врач. Работал в сборной с 2014 года.

«Чемпионат» писал конфликте врачей с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом. Он вошел в штаб после прихода Валерия Карпина в команду.

Источник издания утверждал, что Мартинес требует от врачей отчетов и вмешивается в работу штаба. При этом в разговоре со Sport24 Безуглов о конфликте не упомянул. Он сказал только, что уволился сам и теперь сосредоточится на клубной работе.

  • Новость появилась спустя три недели после назначения Валерия Карпина главным тренером. С его приходом обновился и тренерский штаб сборной.
  • Контракт с Карпиным рассчитан до декабря 2021 года. РФС поставил ему задачу выйти на чемпионат мира 2022 года. Если сборная попадет на него, то контракт автоматически продлят.
  • Ближайший матч отбора пройдет 1 сентября против Хорватии. В состав на сентябрьские матчи попал 31 человек.
Источник:
сайт РФС
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