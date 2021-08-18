РФС объявил об уходе главного врача и генменеджера из сборной России. Они занимали должности с 2012 года

Из медицинского и административного штаба сборной России ушли три человека:

Евгений Савин, генеральный менеджер. Работал в сборной с 2007 года, был генменеджером с 2012-го.

Эдуард Безуглов, главный врач. Работал в сборной с 2012 года.

Михаил Бутовский, врач. Работал в сборной с 2014 года.

«Чемпионат» писал конфликте врачей с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом. Он вошел в штаб после прихода Валерия Карпина в команду.

Источник издания утверждал, что Мартинес требует от врачей отчетов и вмешивается в работу штаба. При этом в разговоре со Sport24 Безуглов о конфликте не упомянул. Он сказал только, что уволился сам и теперь сосредоточится на клубной работе.