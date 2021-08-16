РПЛ
Таблица РПЛ после четырех туров. Лидируют «Зенит» и «Рубин», в числе аутсайдеров – «Ростов»
40 минут назад
В РПЛ завершился четвертый тур сезона-2021/22. Результаты:
- «Спартак» – «Урал» 1:0.
- «Нижний Новгород» – «Уфа» 1:2.
- «Ростов» – ЦСКА 1:3.
- «Ахмат» – «Динамо» 2:1.
- «Локомотив» – «Зенит» 1:1.
- «Краснодар» – «Арсенал» 3:2.
- «Рубин» – «Крылья Советов» 1:1.
- «Сочи» – «Химки».
Таблица выглядит так:
Пятый тур пройдет 21-22 августа. Главные матчи: «Локомотив» – «Краснодар», «Арсенал» – «Спартак», «Уфа» – «Зенит», «Урал» – «Динамо», ЦСКА – «Ахмат».
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