РПЛ
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#РПЛ

Таблица РПЛ после четырех туров. Лидируют «Зенит» и «Рубин», в числе аутсайдеров – «Ростов»

40 минут назад

В РПЛ завершился четвертый тур сезона-2021/22. Результаты:

Таблица выглядит так:

Пятый тур пройдет 21-22 августа. Главные матчи: «Локомотив» – «Краснодар», «Арсенал» – «Спартак», «Уфа» – «Зенит», «Урал» – «Динамо», ЦСКА – «Ахмат».

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