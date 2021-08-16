Суперкубок Германии: прогноз на матч «Боруссия» Д – «Бавария», 17 августа 2021 года

17 августа в матче за Суперкубок Германии сыграют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Боруссии» в основное время – 3,04.

Победа «Баварии» в основное время – 2,27.

«Боруссия» выиграет Суперкубок – 2,12.

«Бавария» выиграет Суперкубок – 1,72.

«Бавария» – рекордсмен по победам в Суперкубках (восемь раз). Шесть у «Боруссии».

В первом туре чемпионата «Бавария» сыграла вничью 1:1 с менхенгладбахской «Боруссией». Дортмундская «Боруссия» разгромила 5:2 «Айнтрахт».