Суперкубок Германии
Бавария
Боруссия Д
Суперкубок Германии: прогноз на матч «Боруссия» Д – «Бавария», 17 августа 2021 года
5 часов назад
17 августа в матче за Суперкубок Германии сыграют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа «Боруссии» в основное время – 3,04.
- Победа «Баварии» в основное время – 2,27.
- «Боруссия» выиграет Суперкубок – 2,12.
- «Бавария» выиграет Суперкубок – 1,72.
«Бавария» – рекордсмен по победам в Суперкубках (восемь раз). Шесть у «Боруссии».
В первом туре чемпионата «Бавария» сыграла вничью 1:1 с менхенгладбахской «Боруссией». Дортмундская «Боруссия» разгромила 5:2 «Айнтрахт».
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