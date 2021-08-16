Суперкубок Германии
Бавария
Боруссия Д
Поделиться:
Комментарии:
0
#Суперкубок Германии #Бавария #Боруссия Д

Суперкубок Германии: прогноз на матч «Боруссия» Д – «Бавария», 17 августа 2021 года

5 часов назад

17 августа в матче за Суперкубок Германии сыграют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа «Боруссии» в основное время – 3,04.
  • Победа «Баварии» в основное время – 2,27.
  • «Боруссия» выиграет Суперкубок – 2,12.
  • «Бавария» выиграет Суперкубок – 1,72.

«Бавария» – рекордсмен по победам в Суперкубках (восемь раз). Шесть  у «Боруссии».

В первом туре чемпионата «Бавария» сыграла вничью 1:1 с менхенгладбахской «Боруссией». Дортмундская «Боруссия» разгромила 5:2 «Айнтрахт».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Суперкубок Германии
#Бавария
#Боруссия Д