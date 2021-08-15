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Тоттенхэм
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«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити». Кейн не попал в заявку
час назад
- Единственный гол забил Хын-Мин Сон. Нападающий Харри Кейн не попал в заявку «Тоттенхэма».
- «Манчестер Сити» проиграл четвертый подряд матч против «Тоттенхэма» в гостях во всех турнирах (три – в АПЛ, один – в Лиге чемпионов). Главный тренер Хосеп Гвардиола никогда не проигрывал столько гостевых матчей одной команде подряд.
- «Тоттенхэм» никогда не проигрывал «Манчестер Сити», если встречался с ним в первом матче сезона в высшем английском дивизионе. Это четвертый случай.
- Это второе поражение «Манчестер Сити» в сезоне подряд. До этого был проигранный «Лестеру» Суперкубок Англии.
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