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#АПЛ #Манчестер Сити #Тоттенхэм

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити». Кейн не попал в заявку

час назад
  • Единственный гол забил Хын-Мин Сон. Нападающий Харри Кейн не попал в заявку «Тоттенхэма».
  • «Манчестер Сити» проиграл четвертый подряд матч против «Тоттенхэма» в гостях во всех турнирах (три – в АПЛ, один – в Лиге чемпионов). Главный тренер Хосеп Гвардиола никогда не проигрывал столько гостевых матчей одной команде подряд.
  • «Тоттенхэм» никогда не проигрывал «Манчестер Сити», если встречался с ним в первом матче сезона в высшем английском дивизионе. Это четвертый случай.
  • Это второе поражение «Манчестер Сити» в сезоне подряд. До этого был проигранный «Лестеру» Суперкубок Англии.
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 55
1:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
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Источник:
Гол.ру
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