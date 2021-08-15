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#РПЛ #Зенит #Локомотив

РПЛ: во сколько начало матча «Локомотив» – «Зенит», 15 августа 2021 года

час назад

В матче четвертого тура РПЛ «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

  • «Зенит» – действующий чемпион России. Он лидирует в РПЛ с тремя победами подряд.
  • «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице: две победы и ничья.
  • Команды играли друг с другом в матче за Суперкубок России – «Зенит» победил со счетом 3:0.

Где смотреть матч «Локомотив» – «Зенит»

Прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит»

Локомотив
Москва
-:-
Зенит
Санкт-Петербург
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Источник:
Гол.ру
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