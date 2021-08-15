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РПЛ: где смотреть матч «Локомотив» – «Зенит», 15 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция
час назад
В матче четвертого тура РПЛ «Локомотив» на «РЖД-Арене» сыграет против «Зенита».
Начало – в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ».
- В этом сезоне «Зенит» и «Локомотив» играли в матче за Суперкубок России – «Зенит» победил со счетом 3:0.
- «Зенит» не проигрывает «Локомотиву» пять матчей подряд во всех турнирах. Две последние игры закончились со счетом 9:1.
- «Зенит» выиграл три матча из трех и лидирует в РПЛ. «Локомотив» занимает четвертое место с семью очками.
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