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#РПЛ #Зенит #Локомотив

РПЛ: где смотреть матч «Локомотив» – «Зенит», 15 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

час назад

В матче четвертого тура РПЛ «Локомотив» на «РЖД-Арене» сыграет против «Зенита».

Начало – в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ».

  • В этом сезоне «Зенит» и «Локомотив» играли в матче за Суперкубок России – «Зенит» победил со счетом 3:0.
  • «Зенит» не проигрывает «Локомотиву» пять матчей подряд во всех турнирах. Две последние игры закончились со счетом 9:1.
  • «Зенит» выиграл три матча из трех и лидирует в РПЛ. «Локомотив» занимает четвертое место с семью очками.
Локомотив
Москва
-:-
Зенит
Санкт-Петербург
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Источник:
Гол.ру
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