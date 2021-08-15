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РПЛ: прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит», 15 августа 2021 года
час назад
«Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче четвертого тура РПЛ. Игра начнется в 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «РЖД-Арена».
Котировки букмекеров:
- Победа «Локомотива» – 5,35.
- Ничья – 4,20.
- Победа «Зенита» – 1,66.
Это вторая игра команд друг с другом в сезоне. В матче за Суперкубок России «Зенит победил со счетом 3:0.
«Зенит» лидирует в РПЛ с тремя победами. У «Локомотива» – семь очков и четвертое место.
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