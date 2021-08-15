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#РПЛ #Зенит #Локомотив

РПЛ: прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит», 15 августа 2021 года

час назад

«Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче четвертого тура РПЛ. Игра начнется в 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «РЖД-Арена».

Котировки букмекеров:

  • Победа «Локомотива» – 5,35.
  • Ничья – 4,20.
  • Победа «Зенита» – 1,66.

Это вторая игра команд друг с другом в сезоне. В матче за Суперкубок России «Зенит победил со счетом 3:0.

«Зенит» лидирует в РПЛ с тремя победами. У «Локомотива» – семь очков и четвертое место.

Где смотреть матч «Локомотив» – «Зенит»

Локомотив
Москва
-:-
Зенит
Санкт-Петербург
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Источник:
Гол.ру
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