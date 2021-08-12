«Челси» объявил о возвращении Ромелу Лукаку. Он ушел из клуба в 2014 году

Ромелу Лукаку официально стал игроком «Челси». Он подписал пятилетний контракт, вернувшись в клуб спустя семь лет после ухода.

Лукаку выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, но не был игроком основы. У него 15 игр, один забитый мяч и один ассист.

Он дважды уходил в аренду: в «Вест Бромвич» и в «Эвертон». С последним он подписал полноценный контракт в 2014 году.

Сейчас Лукаку 28 лет. Его предыдущим клубом был «Интер», с которым он стал чемпионом Италии. Он забил за сезон 24 гола, отдал 11 ассистов и признан самым ценным игроком лиги.

«Развитие клуба идеально подходит под мои амбиции в 28 лет, когда я только что выиграл Серию А. Думаю, эта возможность появляется в нужное время и, надеюсь, мы сможем добиться успеха вместе», – сказал Лукаку.