Матч за Суперкубок УЕФА четвертый раз подряд ушел в дополнительное время

Это четвертый случай подряд, когда команды в матче за Суперкубок УЕФА играют дополнительное время:

2020. «Бавария» – «Севилья» (1:1 – в основное, «Бавария» победила в дополнительное время)

2019. «Ливерпуль» – «Челси» (1:1 – в основное, 2:2 – в дополнительное, «Ливерпуль» победил по пенальти)

2018. «Реал» – «Атлетико» (2:2 – в основное, «Атлетико» победил в дополнительное время)

«Вильярреал» впервые играет матч за Суперкубок УЕФА, «Челси» побеждал в турнире только раз из четырех попыток.