Суперкубок УЕФА
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#Суперкубок УЕФА #Челси #Вильярреал

Матч за Суперкубок УЕФА четвертый раз подряд ушел в дополнительное время

вчера, 23:56

В Белфасте проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Основное время завершилось вничью – 1:1.

Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 27
1:1
(по пен. 6 : 5)
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 73

Это четвертый случай подряд, когда команды в матче за Суперкубок УЕФА играют дополнительное время:

  • 2020. «Бавария» – «Севилья» (1:1 – в основное, «Бавария» победила в дополнительное время)
  • 2019. «Ливерпуль» – «Челси» (1:1 – в основное, 2:2 – в дополнительное, «Ливерпуль» победил по пенальти)
  • 2018. «Реал» – «Атлетико» (2:2 – в основное, «Атлетико» победил в дополнительное время)

«Вильярреал» впервые играет матч за Суперкубок УЕФА, «Челси» побеждал в турнире только раз из четырех попыток. 

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Источник:
Гол.ру
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