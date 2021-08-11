Суперкубок УЕФА
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Вильярреал
Матч за Суперкубок УЕФА четвертый раз подряд ушел в дополнительное время
вчера, 23:56
В Белфасте проходит матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Основное время завершилось вничью – 1:1.
Это четвертый случай подряд, когда команды в матче за Суперкубок УЕФА играют дополнительное время:
- 2020. «Бавария» – «Севилья» (1:1 – в основное, «Бавария» победила в дополнительное время)
- 2019. «Ливерпуль» – «Челси» (1:1 – в основное, 2:2 – в дополнительное, «Ливерпуль» победил по пенальти)
- 2018. «Реал» – «Атлетико» (2:2 – в основное, «Атлетико» победил в дополнительное время)
«Вильярреал» впервые играет матч за Суперкубок УЕФА, «Челси» побеждал в турнире только раз из четырех попыток.
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