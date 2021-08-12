🏆 «Челси» по пенальти победил «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА

В Белфасте прошел матч за Суперкубок УЕФА. Основное время завершилось вничью. Это четвертый раз подряд, когда матч за Суперкубок УЕФА перешел в дополнительное время. Основные события:

Хаким Зиеш забил первый гол «Челси» и заменился в конце первого тайма из-за травмы руки.

После первых 25-ти минут «Челси» владел мячом 80% времени – после этого «Вильярреал» попал в перекладину и штангу, а потом сравнял счет.

Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и в матче за Суперкубок УЕФА. Он стал самым результативным игроком в истории «Вильярреала» (83 гола).