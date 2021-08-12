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🏆 «Челси» по пенальти победил «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА
3 часа назад
В Белфасте прошел матч за Суперкубок УЕФА. Основное время завершилось вничью. Это четвертый раз подряд, когда матч за Суперкубок УЕФА перешел в дополнительное время. Основные события:
- Хаким Зиеш забил первый гол «Челси» и заменился в конце первого тайма из-за травмы руки.
- После первых 25-ти минут «Челси» владел мячом 80% времени – после этого «Вильярреал» попал в перекладину и штангу, а потом сравнял счет.
- Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и в матче за Суперкубок УЕФА. Он стал самым результативным игроком в истории «Вильярреала» (83 гола).
- Вратарь Кепа Аррисабалага вышел на замену в дополнительное время и отбил два удара в серии пенальти.
- «Челси» и «Вильярреал» никогда не играли друг с другом.
- «Челси» второй раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Последняя победа была в 1998 году.
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