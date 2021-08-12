Суперкубок УЕФА
Челси
Вильярреал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Суперкубок УЕФА #Челси #Вильярреал

🏆 «Челси» по пенальти победил «Вильярреал» в матче за Суперкубок УЕФА

3 часа назад

В Белфасте прошел матч за Суперкубок УЕФА. Основное время завершилось вничью. Это четвертый раз подряд, когда матч за Суперкубок УЕФА перешел в дополнительное время. Основные события:

  • Хаким Зиеш забил первый гол «Челси» и заменился в конце первого тайма из-за травмы руки.
  • После первых 25-ти минут «Челси» владел мячом 80% времени – после этого «Вильярреал» попал в перекладину и штангу, а потом сравнял счет.
  • Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и в матче за Суперкубок УЕФА. Он стал самым результативным игроком в истории «Вильярреала» (83 гола).
Матч завершен
Челси
Лондон
Зиеш 27
1:1
(по пен. 6 : 5)
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 73
  • Вратарь Кепа Аррисабалага вышел на замену в дополнительное время и отбил два удара в серии пенальти.
  • «Челси» и «Вильярреал» никогда не играли друг с другом.
  • «Челси» второй раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Последняя победа была в 1998 году.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
Лидер «Вильярреала» – учитель. Работал со второклассниками вместе с тренировками в клубе и после футбола уйдет в школу
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Суперкубок УЕФА
#Челси
#Вильярреал