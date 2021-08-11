«Челси» проиграл три подряд матча за Суперкубок УЕФА. У него только одна победа в турнире

«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра пройдет в Белфасте и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Челси» и «Вильярреал» впервые сыграют друг с другом. «Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов, «Вильярреал» – действующий победитель Лиги Европы.

«Вильярреал» ни разу не играл в матче за Суперкубок УЕФА. «Челси» участвовал четыре раза:

✅ 1998 год – победа над «Реалом»

❌ 2012 год – поражение от «Атлетико»

❌ 2013 год – поражение от «Баварии»

❌ 2019 год – поражение от «Ливерпуля»