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Ломовицкий и Понсе выйдут в старте «Спартака» на матч с «Бенфикой». Соболев и Хендрикс остались в запасе
вчера, 21:02
«Спартак» объявил состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики»:
- Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Зобнин, Умяров, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.
По сравнению с составом на первый матч в нем два изменения: вместо Йоррида Хендрикса и Александра Соболева появились Александр Ломовицкий и Эсекьель Понсе.
Игра начнется в 22:00 по московскому времени. «Спартаку» для прохода в раунд плей-офф нужно забить минимум три гола, при этом не пропустив.
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