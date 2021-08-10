Ломовицкий и Понсе выйдут в старте «Спартака» на матч с «Бенфикой». Соболев и Хендрикс остались в запасе

«Спартак» объявил состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики»:

Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Зобнин, Умяров, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

По сравнению с составом на первый матч в нем два изменения: вместо Йоррида Хендрикса и Александра Соболева появились Александр Ломовицкий и Эсекьель Понсе.

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. «Спартаку» для прохода в раунд плей-офф нужно забить минимум три гола, при этом не пропустив.