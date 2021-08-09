«Ростов» расторг контракт с форвардом Обуховым. Он дисквалифицирован за допинг

Форвард Владимир Обухов ушел из «Ростова». В прошлом сезоне он провел 19 матчей в РПЛ за «Ростов» и «Тамбов», где не отметился результативными действиями.

Обухов дисквалифицирован на полгода из-за допинга. Нарушение произошло еще в 2013 году. 2 декабря 2021 года он может быть заявлен за любую новую команду.

Агент еще в июле подтверждал, что «Ростов» расторгнет контракт с Обуховым. Обухову 29 лет.