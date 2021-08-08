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«Рубин» победил в третьем матче подряд. «Ахмат» завершал игру в меньшинстве
вчера, 21:58
Голы Хакшабановича и Абильдгора принесли «Рубину» победу над «Ахматом» (2:1) в третьем туре РПЛ. На 55-й минуте было удаление вратаря «Ахмата» Шелии.
- На 15-й минуте из-за травмы поле покинул Джордже Деспотович. Его заменил Иван Игнатьев.
- «Рубин» выиграл все три стартовых матча в РПЛ.
- Перед этим туром три последних матча между «Рубином» и «Ахматом» завершались вничью. Последний раз «Ахмат» побеждал «Рубин» в 2017 году.
В четвертом туре РПЛ «Рубин» сыграет против «Крыльев Советов», «Ахмат» встретится с «Динамо».
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