«Рубин» победил в третьем матче подряд. «Ахмат» завершал игру в меньшинстве

Голы Хакшабановича и Абильдгора принесли «Рубину» победу над «Ахматом» (2:1) в третьем туре РПЛ. На 55-й минуте было удаление вратаря «Ахмата» Шелии.

На 15-й минуте из-за травмы поле покинул Джордже Деспотович. Его заменил Иван Игнатьев.

«Рубин» выиграл все три стартовых матча в РПЛ.

Перед этим туром три последних матча между «Рубином» и «Ахматом» завершались вничью. Последний раз «Ахмат» побеждал «Рубин» в 2017 году.

В четвертом туре РПЛ «Рубин» сыграет против «Крыльев Советов», «Ахмат» встретится с «Динамо».