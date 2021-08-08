Рубин - Ахмат: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Рубин
Казань
-:-

Рубин - Ахмат: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
8 авг. 2021, -:- МСК
8.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев

Прошлые матчи

17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ахмат
0
Рубин
0
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1
Ахмат
1
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:00
Ахмат
1
Рубин
1
29.07.2019 29 июля 2019 пн 20:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
29.07.2019 29 июля 2019 пн 20:00
Рубин
1
Ахмат
0
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
Рубин
1
Ахмат
0
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:30
Ахмат
1 : 1
Рубин
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:30
Ахмат
1
Рубин
1
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Рубин
3 : 2
Ахмат
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Рубин
3
Ахмат
2
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 19:30
Ахмат
1 : 0
Рубин
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 19:30
Ахмат
1
Рубин
0
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 19:30
Рубин
0 : 1
Ахмат
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 19:30
Рубин
0
Ахмат
1
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 19:30
Ахмат
3 : 1
Рубин
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 19:30
Ахмат
3
Рубин
1
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 19:30
Рубин
0 : 1
Ахмат
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 19:30
Рубин
0
Ахмат
1
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Ахмат
2 : 1
Рубин
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Ахмат
2
Рубин
1
15.03.2015 15 марта 2015 вс 18:30
Рубин
2 : 1
Ахмат
15.03.2015 15 марта 2015 вс 18:30
Рубин
2
Ахмат
1
09.08.2014 09 авг. 2014 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
09.08.2014 09 авг. 2014 сб 19:00
Ахмат
1
Рубин
1
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Рубин
1
Ахмат
1
28.07.2013 28 июля 2013 вс 20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
28.07.2013 28 июля 2013 вс 20:00
Ахмат
0
Рубин
0
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Ахмат
0
Рубин
0
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 13:00
Рубин
1 : 2
Ахмат
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 13:00
Рубин
1
Ахмат
2
22.07.2011 22 июля 2011 пт 18:45
Ахмат
0 : 1
Рубин
22.07.2011 22 июля 2011 пт 18:45
Ахмат
0
Рубин
1
20.03.2011 20 марта 2011 вс 16:30
Рубин
2 : 0
Ахмат
20.03.2011 20 марта 2011 вс 16:30
Рубин
2
Ахмат
0

Новости

Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня, 18:25
Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон
#Владимир Ильин
16 мая, 16:00
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
#Лига Европы
12 мая, 22:35
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
# Новости матча
«Ахмат» из-за блокировки канала на ютубе подал в суд на Google
5 часов назад
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»
14 июня, 14:45
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34
🎯 Гол Дениса Макарова «Зениту» признан РПЛ лучшим в сезоне
26 мая, 16:22
Кварацхелия второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ
26 мая, 15:10
«Рубин» и «Сочи» сыграют в Лиге конференций
16 мая, 16:36