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«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду». Это третье поражение за четыре матча
вчера, 21:56
- «Спартак» пропустил два гола за 16 минут – оба мяча забили защитники.
- Во втором тайме защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович получил травму головы и после помощи врачей покинул поле на электрокаре. Ко второму тайму судья добавил семь минут.
- В этом сезоне «Спартак» провел четыре матча во всех турнирах и проиграл в трех. Единственная победа – над «Крыльями Советов».
- «Нижний Новгород» – дебютант РПЛ. За три матча он ни разу не проиграл и набрал семь очков.
В четвертом туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Урала», «Нижний Новгород» – против «Уфы».
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