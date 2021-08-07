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#РПЛ #Спартак #Нижний Новгород

«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду». Это третье поражение за четыре матча

вчера, 21:56
  • «Спартак» пропустил два гола за 16 минут – оба мяча забили защитники.
  • Во втором тайме защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович получил травму головы и после помощи врачей покинул поле на электрокаре. Ко второму тайму судья добавил семь минут.
  • В этом сезоне «Спартак» провел четыре матча во всех турнирах и проиграл в трех. Единственная победа – над «Крыльями Советов».
  • «Нижний Новгород» – дебютант РПЛ. За три матча он ни разу не проиграл и набрал семь очков.

В четвертом туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Урала», «Нижний Новгород» – против «Уфы».

Матч завершен
Спартак
Москва
Понсе 86
1:2
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Гоцук 4
Козлов 16
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Источник:
Гол.ру
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