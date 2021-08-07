«Спартак» за 16 минут пропустил два гола от защитников «Нижнего Новгорода»

⚽️ 4-я минута. Защитник Кирилл Гоцук забил на добивании.

⚽️ 16-я минута. Защитник Алексей Козлов забил головой после паса Данилы Пенчикова.

В этом сезоне «Нижний Новгород» дебютировал в РПЛ. Он не проиграл в стартовых двух турах.

«Спартак» дважды проиграл в трех последних матчах во всех турнирах. За это время он забил один гол.