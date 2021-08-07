Спартак
РПЛ
Алексей Козлов
Нижний Новгород
«Спартак» за 16 минут пропустил два гола от защитников «Нижнего Новгорода»
вчера, 20:28
⚽️ 4-я минута. Защитник Кирилл Гоцук забил на добивании.
⚽️ 16-я минута. Защитник Алексей Козлов забил головой после паса Данилы Пенчикова.
В этом сезоне «Нижний Новгород» дебютировал в РПЛ. Он не проиграл в стартовых двух турах.
«Спартак» дважды проиграл в трех последних матчах во всех турнирах. За это время он забил один гол.
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