Спартак
РПЛ
Алексей Козлов
Нижний Новгород
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#Спартак #РПЛ #Нижний Новгород #Алексей Козлов

«Спартак» за 16 минут пропустил два гола от защитников «Нижнего Новгорода»

вчера, 20:28

⚽️ 4-я минута. Защитник Кирилл Гоцук забил на добивании.

⚽️ 16-я минута. Защитник Алексей Козлов забил головой после паса Данилы Пенчикова.

В этом сезоне «Нижний Новгород» дебютировал в РПЛ. Он не проиграл в стартовых двух турах.

«Спартак» дважды проиграл в трех последних матчах во всех турнирах. За это время он забил один гол.

Матч завершен
Спартак
Москва
Понсе 86
1:2
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Гоцук 4
Козлов 16
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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