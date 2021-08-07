Суперкубок Англии
Манчестер Сити
Лестер
«Лестер» победил «Манчестер Сити» и спустя ровно 50 лет выиграл второй Суперкубок Англии в истории
вчера, 21:08
Матч прошел на стадионе «Уэмбли». Единственный гол с пенальти забил Келечи Ихеаначо на 89-й минуте.
«Лестер» – действующий обладатель Кубка Англии. «Манчестер Сити» – действующий чемпион Англии.
«Лестер» выиграл второй Суперкубок Англии в истории. Первый был выигран 7 августа 1971 года в матче с «Ливерпулем».
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