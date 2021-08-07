Суперкубок Англии
Манчестер Сити
Лестер
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#Суперкубок Англии #Манчестер Сити #Лестер

«Лестер» победил «Манчестер Сити» и спустя ровно 50 лет выиграл второй Суперкубок Англии в истории

вчера, 21:08

Матч прошел на стадионе «Уэмбли». Единственный гол с пенальти забил Келечи Ихеаначо на 89-й минуте.

«Лестер» – действующий обладатель Кубка Англии. «Манчестер Сити» – действующий чемпион Англии.

«Лестер» выиграл второй Суперкубок Англии в истории. Первый был выигран 7 августа 1971 года в матче с «Ливерпулем».

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Ихеначо 88
1:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
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Источник:
Гол.ру
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Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
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