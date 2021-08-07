«Лестер» победил «Манчестер Сити» и спустя ровно 50 лет выиграл второй Суперкубок Англии в истории

Матч прошел на стадионе «Уэмбли». Единственный гол с пенальти забил Келечи Ихеаначо на 89-й минуте.

«Лестер» – действующий обладатель Кубка Англии. «Манчестер Сити» – действующий чемпион Англии.

«Лестер» выиграл второй Суперкубок Англии в истории. Первый был выигран 7 августа 1971 года в матче с «Ливерпулем».