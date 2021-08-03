Монако
Лига чемпионов
Александр Головин
Спарта
«Монако» победил «Спарту» в квалификации Лиги чемпионов. Матч прерывался из-за уханья
29 минут назад
«Монако» обыграл «Спарту» со счетом 2:0 в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Александр Головин в этой игре сделал результативную передачу в моменте с первым голом.
Автором этого мяча стал Орельен Чуамени. RMC Sport пишет со ссылкой на Canal+, что фанаты «Спарты» делали обезьянье уханье сразу после его гола.
Игроки и тренерский штаб «Монако» после этого обратились к главному арбитру. Сначала они хотели уйти в подтрибунное помещение, но в итоге продолжили игру после временной приостановки.
Ответная игра между «Монако» и «Спартой» состоится 10 августа.
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