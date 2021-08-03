Монако
Лига чемпионов
Александр Головин
Спарта
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#Монако #Лига чемпионов #Александр Головин #Спарта

«Монако» победил «Спарту» в квалификации Лиги чемпионов. Матч прерывался из-за уханья

29 минут назад

«Монако» обыграл «Спарту» со счетом 2:0 в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Александр Головин в этой игре сделал результативную передачу в моменте с первым голом.

Автором этого мяча стал Орельен Чуамени. RMC Sport пишет со ссылкой на Canal+, что фанаты «Спарты» делали обезьянье уханье сразу после его гола.

Игроки и тренерский штаб «Монако» после этого обратились к главному арбитру. Сначала они хотели уйти в подтрибунное помещение, но в итоге продолжили игру после временной приостановки.

Ответная игра между «Монако» и «Спартой» состоится 10 августа.

Матч завершен
Спарта
Прага
0:2
Матч завершен
Монако
Монако
Чуамени 37
Фолланд 59
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Источник:
Гол.ру
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