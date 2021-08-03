Александр Головин
Лига чемпионов
Монако
Спарта
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#Александр Головин #Лига чемпионов #Монако #Спарта

Головин сделал голевой пас в матче Лиги чемпионов против «Спарты»

час назад

«Монако» и «Спарта» встретились в квалификации Лиги чемпионов. В первом тайме счет открыл полузащитник Орельен Чуамени.

В этом моменте ему ассистировал Александр Головин. Он исполнил подачу с углового, которую и замкнул Чуамени. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «Монако».

Головину 25 лет. Он начинает в составе «Монако» уже четвертый сезон. Статистика Головина в Лиге 1 в сезоне-2020/21: 21 матч, пять голов, девять результативных передач.

Transfermarkt оценивает Головина в 28 миллионов евро. Он играл в составе сборной России на Евро-2020.

«Монако» победил «Спарту» в квалификации Лиги чемпионов. Матч прерывался из-за уханья

Матч завершен
Спарта
Прага
0:2
Матч завершен
Монако
Монако
Чуамени 37
Фолланд 59
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Источник:
Гол.ру
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