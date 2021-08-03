Головин сделал голевой пас в матче Лиги чемпионов против «Спарты»

«Монако» и «Спарта» встретились в квалификации Лиги чемпионов. В первом тайме счет открыл полузащитник Орельен Чуамени.

В этом моменте ему ассистировал Александр Головин. Он исполнил подачу с углового, которую и замкнул Чуамени. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «Монако».

Головину 25 лет. Он начинает в составе «Монако» уже четвертый сезон. Статистика Головина в Лиге 1 в сезоне-2020/21: 21 матч, пять голов, девять результативных передач.

Transfermarkt оценивает Головина в 28 миллионов евро. Он играл в составе сборной России на Евро-2020.

«Монако» победил «Спарту» в квалификации Лиги чемпионов. Матч прерывался из-за уханья